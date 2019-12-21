В Калмыкии впервые пройдет онлайн-митинг за введение прямых выборов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист элистинского протестного движения Алдар Эремджанов.

«22 декабря в 17.00 мы, активисты элистинского протеста в республике Калмыкия, которые вступают за введение прямых выборов в городе Элиста и вообще во всех регионах Российской Федерации, будем проводить онлайн-митинг с активистами из других регионов России, также с представителями калмыцкой диаспоры, которые разбросаны по всему миру. Новым форматом онлайн-митинга мы укрепляем горизонтальные связи с другими регионами, с нашими земляками, которые поддерживают нас из всех частей мира», — сказал он.

А.Эремджанов добавил, что формат митинга не подразумевает согласования с городскими властями.