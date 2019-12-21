Жители частного сектора на Уралмаше вышли на митинг против сноса своих домов. Как рассказала сайту Е1 организатор митинга Мария, имеющиеся ответы властей не выглядят убедительными.

Согласно генплану развития Екатеринбурга до 2035 года, индивидуальные часть частного сектора предполагается перевести в категорию земель для многоэтажного жилого строительства. Всего планируется застроить около 140 га.

Строительством планирует заняться компания «Астон.Екатеринбург», которая принадлежит экс-главе Орджоникидзевского района Вячеславу Трапезникову.