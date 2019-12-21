МИД РФ: Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции

Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ в связи с санкциями США в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций, — указали в дипведомстве. — Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы».