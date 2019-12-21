В Государственном департаменте США считают, что в России не соблюдается право на вероисповедание

Ранее там обещали не оставлять подобные случаи без внимания.

Россия оказалась в специальном контрольном списке стран, которые допускали серьезные нарушения в отношении верующих. Также в нем перечислены Коморские острова, Узбекистан, Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан. В сообщении Госдепа сказано, что защита свободы вероисповедания, это один из приоритетов внешней политики администрации президента Дональда Трампа, а ранее там заявляли, что несоблюдение религиозных прав может стать поводом для новых санкций.

Минувшим летом, в докладе ведомства было сказано, что всего в России 177 человек осудили за их религиозные взгляды. Большинство из этих людей – мусульмане, но проблемы с законом возникают и у христиан, которые не относят себя к Русской православной церкви.

В частности, отмечаются десятки уголовных дел, которые возбудили в разных городах в отношении организации «Свидетели Иеговы». В 2017 году Минюст признал её экстремистской и запретил на территории России. В Госдепе считают, что эти люди занимались мирной религиозной практикой, и их право на это нужно уважать.

Также американские дипломаты отмечали, что РПЦ в пользуется в стране особыми привилегиями, которые недоступны остальным подобным организациям.

В сообщении департамента сказано, что наибольшие опасения у него вызывают страны, которые систематически нарушают права верующих. Среди них, например, перечислены Мьянма, Китай, и Саудовская Аравия.