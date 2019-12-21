У здания администрации президента прошли пикеты в поддержку трансгендерной женщины, осужденной за публикации ВКонтакте

У здания администрации президента прошли пикеты в поддержку трансгендерной женщины Мишель, осужденной за публикации во ВКонтакте. Не обошлось без провокаций со стороны провластного Национально-освободительного движения.

Несколько участников движения СоцФем Альтернатива, поочерёдно сменяя друг друга и не вызывая претензий полиции стояли с плакатом «Свободу Мишель» на фоне радужного флага у входа в офис кремлевской администрации. Таким образом они хотели выразить свои опасения за судьбу 53-летней жительницы Брянска, находящейся в состоянии трансгендерного перехода и осужденной на 3 года колонии за публикацию серии картинок манга на давно заброшенной странице во ВКонтакте. Мишель обвинили в распространении детского порно. Женщина помещена в СИЗО, в одиночную камеру, но если приговор вступит в силу, ей грозит этапирование в мужскую колонию. В какой-то момент на Ильинке оказалась группа людей в камуфлированной форме, стилизованной под форму красноармейцев, эти люди стали препятствовать проведению феминистской акции со словами и криками «Не позволим позорить нашего национального лидера»," пусть ваша Мишель едет в Швецию и сеет разврат там, а в сердце столицы мы этого не допустим. Ещё час назад эти же люди принимали участие в акции памяти Сталина на Красной площади, коллективно исполняя песни времен Отечественной войны. Полиция проверила документы у представителей обеих групп, после чего акция пусть и скомканном формате, продолжила на отстоянии полусотни метров от альтернативного пикета" НОДовцев.

Экспертиза МВД установила, что на картинках, опубликованных женщиной, в поддержку которой проводилась акция, нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».