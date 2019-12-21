СКР обвиняет Григория Родченкова в искажении данных электронной базы Московской антидопинговой лаборатории

Следственный Комитет обвиняет бывшего директора антидопингового центра Григория Родченкова в искажении данных электронной базы Московской антидопинговой лаболратории. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, файла и биологические пробы российских спортсменов, которые Следственный Комитет передал Всемирному Антидопинговому агентству, были подлинными, искажений результатов не было.

База данных проб спортсменов, которая была передана WADA, полностью контролировалась Следственным комитетом России. Об этом ранее рассказал руководитель РУСАДА Юрий Ганус.

Ганус подчеркнул, что в России нужны серьезные изменения в антидопинговой политике, которые бы включали в себя кадровые решения.

Ранее WADA наложила серьезные санкции на Россию из-за того, что в переданную ей базу данных были внесены изменения. Утверждается, что они вносились в то время, когда база была изъята Следственным комитетом и находилась под его контролем.