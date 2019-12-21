В Невинномысске пройдет согласованный митинг против строительства завода по производству нитроцеллюлозы – КПРФ

В Невинномысске пройдет согласованный митинг против строительства завода по производству нитроцеллюлозы 22 декабря. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь городского отделения КПРФ Роман Кондратов.

«Митинг посвящен запрету строительства завода по производству нитроцеллюлозы. Жители Невинномысска протестуют против строительства данного завода без согласования с населением, без проведения открытых общественных слушаний» – сказал он.

Р.Кондратов отметил, что на митинг ожидается приезд мэра а также губернатора Ставропольского края. Начало акции воскресенье 22 декабря у памятника Ленину в 12 часов.

Ранее нитроцеллюлозный завод стоимостью 6,3 миллиарда рублей компания «Химнвест» собиралась построить в Лермонтове. Однако затем инвестор пошёл навстречу жителям города, не желающим реализации инвестпроекта в Лермонтове.