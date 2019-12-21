В городе Апатиты произошла массовая драка после дискотеки в местном ДК

Местные издания пишут, что подростки оказали сопротивление полиции и Росгвардии, которые приехали на вызов, одного из стражей порядка подростки повалили и стали пинать. Второго несколько раз ударили по голове. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Хулиганов задержали и доставили в отдел полиции, – пишет мурманское издание Би-Порт.