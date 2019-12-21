В городе Апатиты произошла массовая драка после дискотеки в местном ДК

Местные издания пишут, что подростки оказали сопротивление полиции и Росгвардии, которые приехали на вызов, одного из стражей порядка подростки повалили и стали пинать. Второго несколько раз ударили по голове. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Хулиганов задержали и доставили в отдел полиции, – пишет мурманское издание Би-Порт.
2019-12-21T14:30:00+03:00
2019-12-21T14:33:07+03:00
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14:30, 21 декабря 2019
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