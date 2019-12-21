Суд в Ростове арестовал на два месяца главу пресс-службы администрации города Марию Давыдову, которая подозревается в превышении должностных полномочий. Как пишет «Коммерсантъ», уголовное дело было возбуждено по итогам проведенной УФАС России по региону проверки. В ведомстве выявили сговор пресс-службы с сайтом «Деловое сообщество» при проведении двух закупок на оказание услуги по комплексному освещению деятельности горадминистрации стоимостью более 40 млн руб.
2019-12-21T14:30:00+03:00
2019-12-21T14:32:32+03:00
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14:30, 21 декабря 2019
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