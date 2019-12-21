Суд в Ростове арестовал на два месяца главу пресс-службы администрации города Марию Давыдову, которая подозревается в превышении должностных полномочий. Как пишет «Коммерсантъ», уголовное дело было возбуждено по итогам проведенной УФАС России по региону проверки. В ведомстве выявили сговор пресс-службы с сайтом «Деловое сообщество» при проведении двух закупок на оказание услуги по комплексному освещению деятельности горадминистрации стоимостью более 40 млн руб.