Компания Motorola перенесла начало продаж телефона-раскладушки с гибким экраном Razr, – сообщает издание The Verge. В компании заверили, что перенос будет незначительным, но точного срока не назвали. До этого планировалось открыть продажи 26 декабря и начать доставку в январе.