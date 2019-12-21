Компания Motorola перенесла начало продаж телефона-раскладушки с гибким экраном Razr, – сообщает издание The Verge. В компании заверили, что перенос будет незначительным, но точного срока не назвали. До этого планировалось открыть продажи 26 декабря и начать доставку в январе.
2019-12-21T13:30:00+03:00
2019-12-21T14:17:09+03:00
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13:30, 21 декабря 2019
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