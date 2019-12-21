Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали бывшего координатора штаба Навального во Владивостоке

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в Красноярске задержали бывшего координатора штаба Навального во Владивостоке Владимира Дубовского. Об этом ОВД-Инфо сообщила Мария Маковозова, которой Дубовский успел написать о своем задержании. По это произошло на Красноярском автовокзале, откуда Дубовский собирался отправиться в аэропорт. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, на связь он не выходит.
2019-12-21T14:01:00+03:00
2019-12-21T14:16:28+03:00
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14:01, 21 декабря 2019
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