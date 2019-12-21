Правительство ФРГ выразило сожаление по поводу санкций вынесенных США в отношении в отношении «Северного потока 2»

Правительство ФРГ выразило сожаление по поводу санкций вынесенных США в отношении в отношении проектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток».

Лишь 300 километров труб осталось проложить европейским предприятиям, занятым в строительстве «Северного потока 2». США поставили себе цель любыми методами остановить проект. «Закон в защиту европейской энергобезопасности», подписанный накануне Дональдом Трампом, предполагает жесткие санкции вплоть до уничтожения активов европейских концернов. Главная аргументация Вашингтона – Германия попадет под влияние России. Эксперты видят за законом экономические интересы США. Правительство ФРГ заявило, что отклоняет подобные экстра-территориальные санкции. Они наносят вред немецким и европейским предприятиям и представляют собой вмешательство во внутренние дела ФРГ. Особенное непонимание германского кабинета министров вызывает раннее обоснование закона стремлением защитить интересы Киева, подчеркивается в заявлении. Ведь Украина и Россия при поддержке Евросоюза и правительства ФРГ договорились накануне о подписании договора о транзите газа с 2020 года. Координатор по трансатлантическим отношениям Петер Байер подчеркнул, что правительство ФРГ не будет реагировать встречными санкциями. Меры приняты против частных промышленных предприятий, а не против Германии. Политик признал, однако, что Берлин долго не прислушивался к критике европейских партнеров.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених аявил, что Германия не поддастся на методы шантажа.