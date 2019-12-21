«Газпром» и «Нафтогаз» откажутся от новых взаимных претензий на фоне заключения нового договора на транзит газа через Украину. Это подтвердили обе стороны намеченного соглашения.

Отказ от взаимных исков связан с готовностью «Газпрома» выплатить украинскому «Нафтогазу» долг почти в 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер. По его словам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон. Договоренности планируется оформить соответствующим мировым соглашением. Миллер также добавил, что новый договор сроком на 5 лет, который стороны намерены заключить, предполагает транзит через Украины в общей сложности 225 млрд кубометров российского газа. В первый год, по словам главы «Газпрома», транзит при условии конкурентного тарифа составит 65 млрд кубометров, в следующие годы – 40 млрд. Кроме того, добавил Миллер, «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину на базе цены немецкого хаба NCG. В Киеве, тем временем, рассчитывают, что долг «Газпрома» в 3 млрд долларов может быть выплачен до 31 декабря. Также, по словам главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля, стороны должны успеть подписать все газовые контракты до 1 января.

Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину истекает через 1,5 недели.