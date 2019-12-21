Взрослый и двое подростов погибли, еще три человека пострадали в результате ДТП в Дагестане

Взрослый и двое подростов погибли, еще три человека пострадали в результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель МВД республики.

«Сегодня примерно в 8:30 на автодороге Буйнакск-Кизилюрт в Буйнакском районе столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-21099. Погибли три человека на месте, среди них двое подростков по 16 лет. Еще трое госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя Audi, выехавшего на полосу встречного движения.