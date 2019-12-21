«Газпром» и «Нафтогаз» договорились об урегулировании взаимных судебных претензий и в ближайшее время подпишут соответствующее соглашение, сообщил председатель правления российской компании Алексей Миллер. Согласно договоренностям, «Газпром» выплатит украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В ответ «Нафтогаз» отзовет остальные иски.

Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность прямых поставок газа на Украину.