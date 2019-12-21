Россия и Украина после долгих переговоров смогли прийти к соглашению о выплате долгов «Газпрома»

По крайней мере, об этом сообщает Киев.

Задолженность перед «Нафтогазом» будет погашена в рамках договоренностей протокола о транзите газа через Украину, который приняли вчера в Минске. Об этом рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак, — сообщает агентство РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия отдаст долг именно деньгами, а не газом, как это обсуждалось ранее.

Спор между компаниями идёт с 2014-ого года. Стокгольмский арбитражный суд уже обязал «Газпром» выплатить эту сумму. Инстанция постановила, что условия контракта между компаниями необходимо пересмотреть, в частности, потому что Россия не поставляла обещанные объемы газа. Москва пыталась оспорить решение международного суда, но в ноябре апелляцию отклонили.

Пока в России официально не комментировали информацию о выплате этого долга. Только в минувший четверг, президент Владимир Путин говорил, что Стокгольмский суд в деле «Газпрома» принял не юридический, а правовой характер.

Официально, соглашение о транзите российского газа через Украину, который заключили Путин и Тимошенко в 2009-ом году, заканчивается через полторы недели.