США ввели санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Они вступили в силу сразу после подписания американским лидером Дональдом Трампом оборонного бюджета, в котором заложены эти ограничения.

В мерах, которые ввели США, предусматривается требование немедленной остановки работ по строительству газопроводов. В разъяснениях, представленных американским Минфином, говорится, что компании, которые продали, арендовали или выделили суда для прокладки труб, должны обеспечить прекращение их деятельности. При этом Вашингтон готов сделать исключение в случае угрозы безопасности трубопроводов, рабочих или экологии.

Незадолго до разъяснения Минфина США свои работы на «Северном потоке-2» приостановила швейцарская компания Allseas – она занимается укладкой труб. Это подтвердил и оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG. Она подчеркнула, что планирует работать над завершением строительства в кратчайшие сроки.

Тем временем в российском МИДе в связи с новыми американскими санкциями считают, что США скоро могут потребовать «прекратить дышать» — об этом в своем Фейсбуке написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что у Штатов госдолг составляет 22 триллиона долларов, и выразила мнение, что американская, по ее словам, идеология «жизни взаймы» не выдержала мировой конкуренции.

Газопровод «Северный поток-2», по данным агентства «Интерфакс», к настоящему моменту построен уже примерно на 92%.