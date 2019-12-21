Телеграмм-канал «База» назвал имена погибших в результате перестрелке на «Лубянке» в минувший четверг

Ранее было известно лишь, что один из них – сотрудник ГИБДД, а второй – ФСБ. По данным «Базы» 40-летний Альберт Слепов и 34-летний Вельдян Мухатров.

В результате стрельбы на «Лубянке», которую открыл 39-летний Евгений Манюров, также ранения получили 5 человек. Накануне издание «Медуза» на основе анализа фотоснимков и видеозаписей очевидцев с места события пришла к выводу, что один из раненых мог пострадать в результате действий силовиков.

Тем временем, появляются новые подробности о личности самого нападавшего. При обыске у него дома, как сообщалось, был найден не только арсенал оружия, но и символика Национально-Освободительного движения.

Евгений Манюров, стрелявший на Лубянке 19 декабря, не являлся участником Национально-освободительного движения. Об этом в эфире нашей радиостанции сообщил основатель НОД, депутат Госдумы Евгений Федоров."У нас база данных анкетная, то есть у нас нет членства. У нас 200 тысяч анкет, и человека с такой фамилией нету и никогда не было", — сказал он. Федоров назвал стрелявшего на Лубянке «провокатором».

Бывший глава СПЧ, секретарь Союза Журналистов России Михаил Федотов призвал тщательно проверить историю с задержанием журналистов газеты «Коммерсант» и телеграмм-канала «База». Он обратил внимание на то, что к журналистке Анне Никитиной было применено насилие. «Полагаю необходимым, чтобы Союз Журналистов направил соотвтествующее обращение в прокуратуру», — написал Федотов в своем Твиттере.