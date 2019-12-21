Михаил Федотов: Воспрепятствование деятельности журналистов «Baza» и «Коммерсанта» нельзя оставлять без внимания

Воспрепятствование деятельности журналистки издания «Baza» Анны Никитиной, которую ударили силовики во время обыска у лубянского стрелка, и журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева нельзя оставлять без внимания. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов.

«Безусловно, эти случаи нельзя отставлять без внимания. В данном случае имеет место совершенно откровенное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Это и в случае с Романом Дорофеевым, и Анной Никитиной. С Анной Никитиной дело усугубляется применением насилия. Есть статья 144 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает до 6 лет лишения свободы за воспрепятствование законной деятельности журналиста», — сказал он.

М.Федотов добавил, что Союз журналистов России должен обратиться в прокуратуру с требованием проверки инцидентов.

«На сегодняшний день, конечно, информации очень мало. Она нуждается в проверке, уточнении и в правовой оценке», — заключил он.

Журналистку интернет-издания Baza Анну Никитину ударили по лицу в ходе обыска в квартире подозреваемого в стрельбе на Лубянке. А.Никитина приехала минувшей ночью в Подольск, чтобы пообщаться с матерью стрелявшего Евгения Манюрова. По словам журналистки, сотрудник силовых структур разозлился, что она оказалась там раньше, чем они, начал ее оскорблять и ударил по подбородку. После этого ее вызвали на допрос в ФСБ.

Ранее также стало известно о задержании на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, который позднее был отпущен после дачи объяснений.

Накануне в результате стрельбы в районе здания ФСБ был убит один человек. Нападавшего застрелили.