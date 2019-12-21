Минимальная розничная цена на водку в России с 1 января 2020 года будет увеличена с 215 до 230 рублей за пол-литра

Соответствующий приказ Минфина размещен на портале правовых актов. Помимо этого, будет увеличена минимальная цена на коньяк (до 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 315 рублей). Как напоминает интернет-издание «Медуза», минимальные цены на некоторые виды алкогольной продукции устанавливаются с 2009 года. Предполагается, что они помогают бороться с дешевой контрафактной продукцией.