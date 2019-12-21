В Бурятии двух полицейских обвиняют в убийстве 17-летней давности

Как сообщается на сайте СКР были задержаны бывший и действующий сотрудник местного отдела полиции. Предположительно, убийство двух девушек было совершено 26 августа 2002 года в четырех километрах от автодороги Иркутск – Чита. Тогда было возбуждено уголовное дело, велось расследование,но преступление длительное время оставалось нераскрытым. По данным следствия, девушки вместе с полицейскими распивали спиртные напитки, во время застолья произошла ссора, после чего девушки были убиты.