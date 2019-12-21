В Бурятии двух полицейских обвиняют в убийстве 17-летней давности

Как сообщается на сайте СКР были задержаны бывший и действующий сотрудник местного отдела полиции. Предположительно, убийство двух девушек было совершено 26 августа 2002 года в четырех километрах от автодороги Иркутск – Чита. Тогда было возбуждено уголовное дело, велось расследование,но преступление длительное время оставалось нераскрытым. По данным следствия, девушки вместе с полицейскими распивали спиртные напитки, во время застолья произошла ссора, после чего девушки были убиты.
2019-12-21T12:30:00+03:00
2019-12-21T12:32:29+03:00
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12:30, 21 декабря 2019
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