«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, сообщил журналистам источник в «Газпроме». При этом, по его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Ранее украинская сторона сообщила, что договоренности с Россией предусматривают выплату Газпромом задолженности в 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.