Евгений Манюров, стрелявший на Лубянке 19 декабря, не являлся участником Национально-освободительного движения. Об этом в эфире «Эха» сообщил основатель НОД, депутат Госдумы Евгений Федоров. «У нас база данных анкетная, то есть у нас нет членства. У нас 200 тысяч анкет, ичеловека с такой фамилией нету и никогда не было», — сказал он. Федоров назвал стрелявшего на Лубянке «провокатором».

Ранее сообщалось, что при обыске в доме Манюрова, помимо оружейного арсенала из нескольких карабинов и гранат были найдены черно-оранжевый флаг НОДа и значок организации.