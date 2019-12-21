Умер второй сотрудник ФКБ, который пострадал в перестрелке на Лубянке

Пять человек до сих пор остаются под присмотром врачей.

Сначала тридцатидевятилетний Евгений Манюров пытался попасть в приёмную ФСБ на Кузнецком мосту, но передумал, поскольку испугался, что не сможет пронести внутрь оружие — пишет газета «Коммерсант». Затем он направился к зданию ведомства на Лубянке. По пути, пока проходил через заполненную автомобилями площадь, начал стрелять по сотрудникам ДПС. Один из них скончался на месте, второй находится в больнице.

После этого, стрелок встал за колоннами у дома напротив штаб-квартиры и открыл прицельный огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Его убил снайпер спецназа спустя примерно полчаса. На теле нашли карабин «Сайга-9», травматический пистолет и нож.

О нападавшем известно, что он жил с матерью, постоянной работы не имел, а в последние месяцы он пытался заниматься стрельбой. По данным «Коммерсанта», Манюров участвовал в нескольких соревнованиях, но занимал последние места. Сейчас в отношении стрелка проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Мотивы нападавшего не ясны. Интернет-издание Baza пишет, что Манюров по неизвестным причинам ненавидел сотрудников государственной безопасности и соответствующих служб.