Киев сообщил о достижении договоренностей по выплате «Газпромом» долга в 3 млрд долларов

Условие о погашении задолженности перед «Нафтогазом» включено в новый протокол о продолжении транзита газа через Украину. Об этом, по крайней мере, сообщил помощник президента страны Андрей Ермак. В интервью украинскому «Общественному телевидению» он подчеркнул, что долг в 3 млрд долларов «Газпром» погасит деньгами, а не газом, как предлагалось ранее ходе переговоров. Остальные детали, по словам Ермака, будут обнародованы сегодня на брифинге исполнительного директора «Нафтогаза» и главы украинского Минэнерго. В «Газпроме» же накануне сообщили о подписании протокола договоренностей, который позволяет продолжить транзит газа через Украину. Кроме того, в компании отметили, что взаимные требования будут урегулированы, но как именно, пока что не уточняется. Срок действия нового договора о транзите газа – 5 лет, рассказал, в свою очередь, российский вице-премьер Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что соглашение будет выгодно как для России, так и для Украины, а также для Европейского Союза – посредника при переговорах.





Действующий договор о транзите российского газа через Украину должен был истечь через полторы недели.