Депутат Федоров: Стрелявший на Лубянке не являлся участником НОД

Евгений Манюров, стрелявший на Лубянке 19 декабря, не являлся участником Национально-освободительного движения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель НОД, депутат Госдумы Евгений Федоров.

«У нас база данных анкетная, то есть у нас нет членства. У нас 200 тысяч анкет, и человека с такой фамилией нету и никогда не было», — сказал он.

Е.Федоров назвал стрелявшего на Лубянке «провокатором».

«Я так понимаю, что это провокатор, и вообще вся эта история провокационная, понятно, что кто-то его послал. Я не исключаю, что те, кто его послали, они, собственно, и разместили там эту атрибутику, для того чтобы ударить сразу и против правоохранительный органов, и против тех, кто вместе с правоохранительными органами защищает отечество», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что подобные провокации никак не скажутся на работе Национально-освободительного движения, так как «невозможно остановить общественный порыв жить в богатом, свободном, независимом отечестве».

В результате стрельбы, устроенной 39-летним Евгением Манюровым 19 декабря возле главного здания ФСБ на Лубянке, погибли двое сотрудников спецслужб. Еще четверо, в том числе один гражданский, пострадали. Сам Е.Манюров был застрелен.

При обыске в доме Е.Манюрова, помимо оружейного арсенала из нескольких карабинов и гранат, были найдены черно-оранжевый флаг пропутинского НОДа и значок организации. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.