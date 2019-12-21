Автобус, в котором ехали 57 граждан Узбекистана, столкнулся с «Камазом» и съехал в кювет в Волгоградской области. В результате аварии четыре человека пострадали, – сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России. Пострадавшие доставлены для осмотра в Чернышковскую центральную райбольницу.