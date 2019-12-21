Михаил Федотов призвал проверить историю с задержанием журналистов газеты «Коммерсант» и телеграмм-канала «База»

Бывший глава СПЧ, секретарь Союза Журналистов России Михаил Федотов призвал тщательно проверить историю с задержанием журналистов газеты «Коммерсант» и телеграмм-канала «База». Он обратил внимание на то, что к журналистке Анне Никитиной было применено насилие. «Полагаю необходимым, чтобы Союз Журналистов направил соотвтествующее обращение в прокуратуру», — написал Федотов в своем Твиттере.
2019-12-21T11:30:00+03:00
2019-12-21T11:33:58+03:00
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11:30, 21 декабря 2019
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