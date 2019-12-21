Михаил Федотов призвал проверить историю с задержанием журналистов газеты «Коммерсант» и телеграмм-канала «База»

Бывший глава СПЧ, секретарь Союза Журналистов России Михаил Федотов призвал тщательно проверить историю с задержанием журналистов газеты «Коммерсант» и телеграмм-канала «База». Он обратил внимание на то, что к журналистке Анне Никитиной было применено насилие. «Полагаю необходимым, чтобы Союз Журналистов направил соотвтествующее обращение в прокуратуру», — написал Федотов в своем Твиттере.