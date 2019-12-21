Украина по итогам газовых договоренностей получит $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку итранзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд.