Захарова: Государство с долгом в 22 триллиона $ запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор экономики

Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! – так написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее соловам, «Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»».