Захарова: Государство с долгом в 22 триллиона $ запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор экономики

Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! – так написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее соловам, «Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»».
2019-12-21T11:30:00+03:00
2019-12-21T11:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 21 декабря 2019
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