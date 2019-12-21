Компания Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока — 2», уведомила о приостановке работ

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», уведомила о приостановке работ. В заявлении, опубликованном на ее сайте говорится, что компания будет действовать в соответствии с положениями законодательства сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения от соответствующих властей США.

Ранее президент США Дорнальд Трамп подписал оборонный бюджет США, в котором предусмотрено введение санкций против газопровода «Северный поток-2»