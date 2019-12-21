Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год

Бюджет предусматривает санкции против «Северного потока-2». Ограничения также касаются газопровода «Турецкий поток». Кроме того, в бюджете есть раздел о противодействии России, который предусматривает продление военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.

Выступая после подписания оборонного бюджета, президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил и о создании Космических войск США.

После подписания оборонного бюджета США, швейцарская компания Allseas, один из подрядчиков «Газпрома» заявила о приостановке работ на газопроводе из-за американских санкций.