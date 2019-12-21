Один из раненых в перестрелке у здания ФСБ на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Во всяком случае, к такому выводу пришли журналисты интернет-издания «Медуза», которые проанализировали видеоролики очевидцев нападения и последующей операции.

Записи, опубликованные в сети, в том числе и те, что сделаны из помещения в здании ФСБ, с закадровыми комментариями, предположительно, сотрудников спецслужб, показывают: как минимум один из пострадавших мог быть ранен в ходе беспорядочной стрельбы самими силовиками уже после того, как Евгения Манюрова убили. Сразу за моментом нейтрализации нападавшего слышится стрельба из автоматического оружия, звучит вопрос человека, вероятно, снимающего видео: «В кого они еще стреляют? Он что – не один?». Еще на одной записи, выполненной с другого ракурса, есть кадры падения мужчины, перебегающего парковку возле здания ФСБ, где занял позицию стрелок. «Медуза» сопоставила различные видео и звуки выстрелов на них, сделав вывод об отсутствии координации в действиях силовых структур. Собеседник издания, осведомленный о ходе событий со слов высокопоставленного сотрудника ФСБ, говорит, что раненые появились уже после гибели Манюрова. Кроме того, источник «Открытых медиа», утверждает, что к моменту прибытия спецназа на место, спустя 40 минут после начала стрельбы, бойцы получили данные, что один нападавший уже убит, а еще один все еще продолжает оказывать сопротивление.

Первоначально появлялись сообщения, что участников нападения было трое. Впоследствии в СК заявили, что убитый стрелок действовал один. В результате стрельбы погибли два сотрудника ФСБ, пять человек получили ранения разной степени тяжести.