СК утверждает, что экс-глава РУСАДА Григорий Родченков вмешивался в базу Московской антидопинговой лаборатории

Изменения данных ранее стали основанием для решения исполкома ВАДА отстранить сборную России от участия в крупных международных соревнованиях.

Прежнее руководство РУСАДА в лице Родченкова и ряда неизвестных лиц, как говорят в Следственном комитете, удаленно заходило в базу Московской лаборатории с IP-адресов, зарегистрированных в США и ФРГ. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, заходы в электронную базу наблюдались в 2015-2016 годах. Соответствующий протокол, добавила Петренко, был передан ВАДА еще в январе этого года. В результате, уверяют в СК, Родченков передал альтернативный вариант электронного архива антидопинговой лаборатории, подлинность которого не подтверждена. Вместе с тем, настаивают в ведомстве, файлы и биологические пробы российских спортсменов, которые в этом году были переданы ВАДА Следственным комитетом, не содержали никаких искажений. При этом, заключила Петренко, иностранные организации не дают российским следователям изучить базу, представленную Родченков, и отказывают в его допросе.

Исполком ВАДА наложил серьезные санкции на Россию в начале декабря. В международном агентстве утверждают, что в базу Московской лаборатории вносились изменения в то время, когда она была изъята Следственным комитетом и находилась под его контролем.