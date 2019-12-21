Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании работы федерального правительства в 2020 финансовом году. Это позволило избежать приостановки работы федерального правительства. Она могла произойти, если бы законопроекты не были приняты до 8 утра по московскому времени.
2019-12-21T10:30:00+03:00
2019-12-21T10:32:01+03:00
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10:30, 21 декабря 2019
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