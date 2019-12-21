Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании работы федерального правительства в 2020 финансовом году. Это позволило избежать приостановки работы федерального правительства. Она могла произойти, если бы законопроекты не были приняты до 8 утра по московскому времени.