СКР обвиняет Григория Родченкова в искажении данных электронной базы Московской антидопинговой лаборатории

Следственный Комитет обвиняет бывшего директора антидопингового центра Григория Родченкова в искажении данных электронной базы Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, файла и биологические пробы российских спортсменов, которые Следственный Комитет передал Всемирному Антидопинговому агентству, были подлинными, искажений результатов не было.

Ранее WADA наложила серьезные санкции на Россию из-за того, что в переданную ей базу данных были внесены изменения. Утверждается, что они вносились в то время, когда база была изъята Следственным комитетом и находилась под его контролем.