Американские журналисты смогли отследить передвижения президента Дональда Трампа

Они утверждают, что сделали это с помощью информации из открытых источников.

Журнал New York Times утверждает, что, не прибегая к ресурсам каких-либо разведслужб или хакеров, можно узнать о передвижениях любого американца, у которого есть мобильный телефон. Издание пишет, что с помощью только одной доступной для всех базы данных, какой именно – не упоминается, они способны выявить маршруты и около двенадцати миллионов американцев. Это можно сделать на основе информации, которую собирают приложения с прогнозом погоды, картами и даже такие те, которые рассказывают о скидках и купонах в различных торговых сетях.

Авторы расследования утверждают, что таким образом желающим могут стать известны передвижения сотрудников почти всех государственных учреждений в Вашингтоне, а личность этих людей установить не трудно. Можно просто проверить, на кого зарегистрирован дом, где ночует владелец телефона.

Издание отмечает, что благодаря этой информации, они смогли точно определить передвижения сотрудника Секретной службы, которая охраняет президента Дональда Трампа, а следовательно и передвижения самого главы Белого дома. В New York Times считают, что это может стать угрозой для национальной безопасности. Их опасения подтверждают эксперты из американских государственных ведомств, которые сказали, что в данных из этих приложений могут быть заинтересованы разведки России, Северной Кореи, Китая и других стран.

New York Times также отмечает, что американское государство пока не предприняло никаких мер, чтобы противостоять этой угрозе.