Многолетний подрядчик «Газпрома» приостановил выполнение работ по строительству газопровода «Северный поток-2»

Это произошло из-за введения американских санкций, которые заложены в оборонный бюджет США на следующий год.

Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», еще до подписания оборонного бюджета Дональдом Трампом объявила, что намерена действовать в соответствии с положениями законодательства и рассчитывает получить от властей США все необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения в связи с возможными последствиями. Американские сенаторы грозили компании «фатальным крахом», заложив в оборонный бюджет санкции к участникам работ. В специальном письме в адрес Allseas говорилось о том, что последствия неминуемы, если трубоукладчик продолжит исполнение контракта хотя бы день после подписи Трампа под документом. В этом случае пришлось бы столкнуться с заморозкой американских активов. Подпись президента США появилась сегодня — финансовый документ предусматривает санкции не только в отношении уже почти готового «Северного потока-2», но также и меры в адрес компаний, которые заняты на «Турецком потоке». Кроме того, на общее сдерживание России отдельно заложено выделение 734 миллионов долларов.

В Москве заявляли, что санкции США не помешают завершить проект. Впрочем, собственных технологий для укладки труб на глубине свыше 30 метров ниже уровня моря у России нет.

Кабмин ФРГ заявил, что Берлин сожалеет по поводу вступления в силу санкций США против «Северного потока — 2», это вмешательство во внутренние дела Европы, сообщает ТАСС.