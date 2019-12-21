Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров мог быть связан с Национально-освободительным движением

По крайней мере, об этом свидетельствуют видеокадры обыска его квартиры.

В доме Манюрова, помимо оружейного арсенала из нескольких карабинов и гранат, были найдены черно-оранжевый флаг НОДа и значок организации. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Движение было создано еще 7 лет назад депутатом от «Единой России» и позиционирует себя как защитника президента Владимира Путина. В НОДе, впрочем, утверждают, что в базе сторонников «лубянского стрелка» никогда не было и сам он не имеет к нему никакого отношения. При этом в анкетах организации, согласно ее заявлению, числится 187 тысяч человек. В свою очередь, мать Манюрова в интервью газете «Московский комсомолец» рассказала, что ее сын уважал Путина и состоял в правящей «Единой России», а также платил членские взносы. Впрочем, подчеркнула, что это было в его молодости. Находился ли Манюров в партии на момент стрельбы на Лубянке, не уточняется.

В результате стрельбы, устроенной Манюровым в четверг возле главного здания ФСБ на Лубянке, погибли двое сотрудников спецслужб. Еще четверо, в том числе один гражданский, пострадали. Сам Манюров был застрелен.