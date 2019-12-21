Акции людей, не согласных с положениями законопроекта о семейно-бытовом насилии, состоятся в 30 городах России

Акции людей, не согласных с положениями законопроекта о семейно-бытовом насилии, состоятся в субботу в 30 городах России. Авторами инициативы — молитвенных стояний «За семью» — выступили православные, просемейные, родительские и патриотические организации. В Москве такая акция пройдет в 13:00 в храме Воскресения Христова в Кадашах.