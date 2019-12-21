Акции людей, не согласных с положениями законопроекта о семейно-бытовом насилии, состоятся в 30 городах России

Акции людей, не согласных с положениями законопроекта о семейно-бытовом насилии, состоятся в субботу в 30 городах России. Авторами инициативы — молитвенных стояний «За семью» — выступили православные, просемейные, родительские и патриотические организации. В Москве такая акция пройдет в 13:00 в храме Воскресения Христова в Кадашах.
2019-12-21T09:30:00+03:00
2019-12-21T09:31:58+03:00
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09:30, 21 декабря 2019
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