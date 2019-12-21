Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Ленинградской области. Грузовик столкнулся с пятью легковыми машинами на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Трасса перекрыта, организован объезд через Выборг.