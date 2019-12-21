Санкции против газопровода «Северный поток-2» вступают в силу немедленно

Об этом говорится в специальном разъяснении Минфина США. Ранее президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, этот документ предусматривает и введение санкций против «Северного потока-2».
2019-12-21T09:30:00+03:00
2019-12-21T09:31:03+03:00
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09:30, 21 декабря 2019
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