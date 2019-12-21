Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу

В финале встречаются бразильский Фламенго и английский Ливерпуль.

Пара выглядит традиционно. Чаще всего титул разыгрывают представители Европы и Южной Америки, хотя на этот раз все могло пойти по нестандартному сценарию. Счет в матче Фламенго с Аль Хилялем открыли саудиты. Они же выиграли первый тайм. Второй остался за бразильцами, которые забили трижды, а если точнее, то один из мячей защитник Аль-Хиляля отправил в собственные ворота. Ливерпуль с трудом переиграл мексиканский Монтеррей. Первый гол забил Наби Кейта после изумительного паса Мо Салаха, но Мексиканцы отыгрались. Победный досталась англичанам после точного удара Фирмино. Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.

Матч между Ливерпулем и Фламенго начнется в 20.30. трансляция на канале Матч ТВ.