Фристайлистка Демидова победила в хафпайпе на этапе Кубка мира в Китае

Россиянка Валерия Демидова заняла первое место в дисциплине «хафпайп» на этапе Кубка мира по фристайлу, который завершился в Китае. Победа 19-летней спортсменки стала первой в истории для представителей России в этой дисциплине на этапах Кубка мира. До этого лучшим достижением россиян в хафпайпе были две бронзовые

медали Демидовой (в 2017 году на этапе в Китае и в 2019-м — в Новой Зеландии). Следующий этап Кубка мира пройдет 30 января в США.