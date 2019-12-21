В Новосибирске сегодня будут митинговать против роста тарифов в регионе

Цены на проезд в общественном транспорте в Новосибирске, несмотря на протесты жителей, в этом месяце выросли. Дороже всего людям обходятся маршрутки, где приходится платить по 35 рублей и выше, пишет интернет-издание тайга.инфо. Поездка на автобусе стоит 24 рубля, на метро 25. Мэрия объясняет повышение тарифов необходимостью ремонта и закупкой подвижного состава, инфраструктуры, а также ростом цен на топливо. Но горожане с этим не согласны. Увеличение тарифов устроители митинга называют попыткой поддержать, по их мнению, коррумпированную сферу пассажирских перевозок. На согласованном в властями Новосибирска митинге люди также выступят против пенсионной и мусорной реформ. Представители комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» — одни из устроителей акции сообщили, что в ней примет участие коалиция партий, организаций и общественных движений.

Аналогичная акция в Новосибирске прошла 8 декабря – в день повышения тарифов на общественный транспорт.