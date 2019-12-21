Два человека погибли, четверо пострадали в крупном ДТП в Ленинградской области. В Выборгском районе грузовик с полуприцепом наехал на пять легковых автомобилей, остановившихся на светофоре. Машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. В настоящее время пожар ликвидирован. Обстоятельства ЧП выясняются. Трасса перекрыта, организован объезд через город Выборг.