Два человека погибли, четверо пострадали в крупном ДТП в Ленинградской области. В Выборгском районе грузовик с полуприцепом наехал на пять легковых автомобилей, остановившихся на светофоре. Машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. В настоящее время пожар ликвидирован. Обстоятельства ЧП выясняются. Трасса перекрыта, организован объезд через город Выборг.
2019-12-21T09:00:00+03:00
2019-12-21T09:02:31+03:00
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09:00, 21 декабря 2019
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