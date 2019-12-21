Вашингтон ввел санкции в отношении операторов проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Они предполагают блокировку всех американских активов попавших под ограничения компаний, запрет на операции с фигурантами списка и запрет на въезд представителей компаний в Соединенные Штаты.

Эти санкции среди прочего включены в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. Его подписал этой ночью президент Дональд Трамп. В бюджете есть также отдельный раздел о противодействии «агрессии России». Кроме того, документ предусматривает военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов и запрет на продажу истребителей F-35 Турции, которая купила российские ЗРК С-400.

Минфин США заявил, что ограничения на потоки уже вступили в силу и потребовал немедленно прекратить прокладку труб.

Между тем, еще за несколько часов до принятия американских санкций один из подрядчиков «Газпрома», трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ на газопроводе.