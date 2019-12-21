Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск

Такое заявление он сделал в рамках церемонии подписания оборонного бюджета на предстоящий год. Его сумма составит 738 миллиардов долларов, из них 40 миллионов будет выделено на космические войска. Первоначально в их состав войдут 200 человек. Руководителем назначен генерал ВВС Джон Рэймонд.

О планах создания космических войск Трамп объявил летом прошлого года. Среди их задач указывались защита американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. Год назад американский лидер подписал указ о создании космического командования США, объяснив свое решение необходимостью догнать в этой отрасли Россию и Китай.