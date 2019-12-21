У здания администрации президента пройдут одиночные пикеты в поддержку трансгендерной женщины Мишель из Брянска

Ее осудили за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних и приговорили к отбыванию наказания в мужской колонии. Об этом рассказала «Эху» активистка «Соцфем Альтернативы» Александра Алексеева.

Мишель опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» несколько рисунков с изображением обнаженных персонажей из японских мультфильмов. Экспертиза МВД установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста». Изображения находились на странице Мишель в течение года, пока на них не обратили внимание. Пикеты начнутся в 14 часов на улице Ильинка.