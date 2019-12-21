Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при обвале грунта в иркутском Тулуне

ЧП случилось накануне на территории ремонтируемого после наводнения Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Обвал произошел в ходе рытья замляной траншеи. Трое рабочих погибли, двое госпитализированы. Как сообщили в областном Минздраве, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
2019-12-21T08:30:00+03:00
2019-12-21T08:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 21 декабря 2019
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