Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при обвале грунта в иркутском Тулуне

ЧП случилось накануне на территории ремонтируемого после наводнения Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Обвал произошел в ходе рытья замляной траншеи. Трое рабочих погибли, двое госпитализированы. Как сообщили в областном Минздраве, их состояние оценивается как средней степени тяжести.